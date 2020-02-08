Жертвами нового коронавируса стали уже более 720 человек

В мире продолжает расти количество людей, скончавшихся от легочного заболевания, которое вызывает коронавирус 2019-nCoV. По данным исследовательского портала Worldometer, 724 жителя планеты стали жертвами опасной инфекции на утро субботы, 8 февраля. Число зараженных приближается к 35 тысячам, свыше 6 тысяч больных находятся в критическом состоянии.

Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где заражение подтверждено у 34546 человек. Только за последние сутки в стране выявлено 3399 новых случаев заражения, 2841 из них — в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса.

Кроме того, за день в КНР 86 человек скончались от заболевания легких, вызываемого коронавирусом. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли уже 722 человека, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

В городе Ухань, который находится в эпицентре эпидемии, от вирусной пневмонии скончались один гражданин США и один японец. Об этом сообщили американское посольство в Пекине и министерство иностранных дел Японии в Токио.