Женщина пыталась дать взятку и пересечь границу Латвии без теста на Covid-19

Спустя время женщина, находившаяся за рулем остановленного автомобиля, протянула пограничникам паспорт, в обложке которого лежала банкнота номиналом 50 евро — это была взятка в обмен на разрешение следовать дальше.

По факту дачи взятки начат уголовный процесс, который во вторник, 9 марта в ускоренном процессе был передан в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В свою очередь прокуратура в ускоренном порядке передала материалы дела в Даугавпилсский суд. Лицо признано виновным в совершении преступного деяния и наказано штрафом в размере 10 минимальных месячных зарплат, то есть на 5 000 евро.

Взяточничество классифицируется как тяжкое преступление, за которое согласно уголовному законодательству Латвии грозит лишение свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф в размере от 10 до 20 минимальных месячных зарплат.

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