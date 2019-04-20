Жена Зеленского попала в черный список "Миротворца"

Досье Зеленской на сайте содержит скриншоты ее страницы в Facebook, на которой, в частности, было размещено объявление о покупке видео передвижения украинских войск на Донбассе. Оплата предлагалась в рублях.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", — говорится в комментарии к записи о Зеленской.