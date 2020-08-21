21.08.2020, 16:25

Жена Навального требует у Путина разрешить перевозку мужа в Германию

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Жена Навального требует у Путина разрешить перевозку мужа в Германию
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Немецкие врачи прибыли в Омск, чтобы помочь в лечении Алексея Навального. Жена оппозиционера Юлия обратилась к Путину с требованием разрешить транспортировать мужа в Германию, пишет DW.

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку своего мужа для лечения в Германии. В своем обращении на имя главы государства она заявила, что с полудня пятницы, 21 августа, имеются все возможности для транспортировки под надзором врачей высшего уровня.

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Агентство Reuters сообщает со ссылкой на руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова, что группа немецких медиков прибыла в больницу скорой помощи №1 Омска, куда накануне в бессознательном состоянии с подозрением на отравление был госпитализирован Навальный, чтобы оказать помощь в его лечении.

Ранее в тот же день омские медики заявили, что не обнаружили в организме оппозиционера следов яда, главврач омской больницы Александр Мураховский назвал основной рабочий диагноз: нарушение углеводного баланса. "Это может быть вызвано резким понижением сахара в крови", - указал он.

Утром 21 августа врачи омской больницы отказались выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в клинику в Германии, сославшись на то, что пациент находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен.

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