"Желтые жилеты" вновь мобилизуют сторонников во Франции

В этих условиях префектура парижской полиции специальным распоряжением оставила в силе запрет на организацию шествий на Елисейских полях, на подступах к резиденциям президента республики и Национального собрания (нижней палаты французского парламента).

Поскольку центр Парижа будет закрыт, столичные колонны демонстрантов направятся в субботу от исторической заставы Клиши на западе города к таможенным воротам Пантен на северо-востоке. Власти рекомендовали автомобилистам следовать в обход этих зон на окраинах.

"Дорожные карты" остаются в секрете





В Лионе, втором по значению французском мегаполисе, аналогичный периметр безопасности в центре, напротив, в эту субботу отменен. Власти посчитали, что последние манифестации были относительно малочисленными и не представляли больше для города какой-либо угрозы.

"Желтые жилеты" планируют провести свою акцию и в Тулузе. Свою "дорожную карту" там они пока не раскрыли. Оставили в секрете организаторы и свои маршруты в других крупных городах Франции.

В минувшую субботу движению удалось приостановить спад активности, наблюдавшийся на протяжении последних недель. В его рядах сейчас раздаются требования о прекращении маршей. Часть оппонентов считает их бесцельными, поскольку они происходят в конце недели и не получают желаемого политического резонанса.

Наступит ли перелом?

