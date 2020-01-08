Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 произошли возле АЭС ”Бушер” в Иране

Землетрясение произошло в 02:20 и 03:19. По данным геослужбы, в первом случае эпицентр находился в 10 км от города Боразжан на юге Ирана, во втором — на расстоянии 17 км.

Бушерская атомная электростанция находится в 48 км от зафиксированных подземных толчков. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Агентство IRNA сообщает, что с восьми вечера по местному времени произошло семь землетрясений, пять из которых оказались незначительными.

Ранее точки магнитудой 5,1 неподалеку от иранской атомной электростанции ”Бушер” были зафиксированы в конце декабря.