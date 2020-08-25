25.08.2020, 07:38
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 118 км к югу от столицы островного государства Королевство Тонга — города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
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