25.08.2020, 07:38
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 118 км к югу от столицы островного государства Королевство Тонга — города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
Немецкие врачи раскрыли результаты обследования Навального
Мир ждет смертоносная эпидемия? Что заявил Мясников