Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны. Он говорил о вошедшем в состав России Крыме и территориях, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), пишет "Коммерсант".
”Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма”,— сказал господин Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он заявил, что сделать это без соответствующих политических условий и мер безопасности, в нарушение конституции Украины и международных стандартов невозможно. ”Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украины и всем миром легитимными”,— сказал господин Зеленский. ”И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей”,— сообщил президент Украины.
То, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, Владимир Зеленский уже говорил. Кроме этого, Киеву нужно установить контроль над границей с Россией до проведения выборов, заявил он. Минские соглашения предполагают, что сначала должны пройти выборы, а потом уже решится вопрос с границей.
Власти Украины считают США ключевым союзником ”в деле защиты суверенитета” страны и надеются на то, что Вашингтон будет более активно участвовать в процессе восстановления мира в Донбассе. Об этом заявил 31 января президент Украины Владимир Зеленский, принимая в Киеве госсекретаря США Майка Помпео.
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