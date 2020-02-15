Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

”Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма”,— сказал господин Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он заявил, что сделать это без соответствующих политических условий и мер безопасности, в нарушение конституции Украины и международных стандартов невозможно. ”Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украины и всем миром легитимными”,— сказал господин Зеленский. ”И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей”,— сообщил президент Украины.

То, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, Владимир Зеленский уже говорил. Кроме этого, Киеву нужно установить контроль над границей с Россией до проведения выборов, заявил он. Минские соглашения предполагают, что сначала должны пройти выборы, а потом уже решится вопрос с границей.