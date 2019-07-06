Зеленский заявил, что у вопроса с ”Северным потоком — 2” есть только одно решение

"Трамп — единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока — 2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", — заявил украинский лидер в субботу, 6 июля, во время поездки во Львов.



Одновременно он указал, что западные политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон, игнорируют позицию Киева в этом отношении.

"Нас никто не спрашивает. Меркель, Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока — 2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут", — отметил он далее.

Поэтому "единственное решение этого вопроса — встреча в Соединенных Штатах с президентом", добавил Зеленский.

Первый визит нового президента Украины в США находится на стадии планирования, точная его дата пока неизвестна.