Зеленский заявил, что при победе на выборах готов на переговоры с Путиным

Артист Владимир Зеленский, возглавивший после первого тура президентских выборов в Украине гонку за право занять кресло главы государства, заявил, что готов в случае победы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако не собирается при этом "жертвовать территориями или людьми". "Да (готов к переговорам с Путиным. — Ред.), но жертвовать территориями или людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константной", — подчеркнул Зеленский в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала "Украина".

"Первоочередной задачей" кандидат в президенты считает также прекращение военных действий в Донбассе. По мнению Зеленского, необходимо "достучаться" до каждого человека, который живет на временно оккупированных территориях, и объяснить жителям на Востоке, что скоро стрельба закончится и они вернутся в состав Украины.



В Украине объявлены официальные итоги первого тура выборов президента

По собственным словам политика, он выступает за продолжение переговоров по Минским соглашениям, однако считает, что этот формат необходимо реформировать.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский отметил, что сам поддерживает эту идею, однако хочет вынести данный вопрос на национальный референдум.

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