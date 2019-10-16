Зеленский встретился с президентом Латвии Левитсом и рассказал об ужасной цене независимости

В ответной речи Зеленский, поздоровавшись на латышском языке, объявил, что двери для сотрудничества двух стран, "самых близких соседей", открыты. Он поблагодарил Латвию за поддержку независимости, за которую Украина платит "ужасную цену".

Он отметил участие латвийских органов в выявлении незаконно нажитых украинскими чиновниками 30 млн долларов. Правда, впоследствии при ответе на вопрос, собирается ли Латвия вернуть эти деньги Украине, президент Левитс ответил уклончиво: решение суда об аресте денег есть, когда Украина представит все нужные доказательства, тогда этот вопрос (возвращения денег) будет рассмотрен, а латвийская сторона сделает все, чтобы вопрос решить, но пока процесс не закончен.

Зеленский призвал латвийских предпринимателей без сомнений инвестировать в экономику Украины и обещал, что его новая команда позаботится о соблюдении законности. Рассказал об открывшемся недавно в Киеве сквере Латвии — символа добрых отношений двух стран.

На вопрос о том, что он ждет от "7 дней тишины" в регионе Донбасса, Зеленский отметил, что как раз накануне произошла трагедия — погибли люди, в том числе женщина. Но в других округах "тишина" соблюдается, и он очень надеется, что мир в эти дни сохранится, тогда можно будет начать переговоры о постепенном выводе войск. На вопрос, готов ли Путин соблюдать все договоренности, Зеленский выразил надежду, что мира хочет не только украинская сторона: "Думаю, такое желание есть у всех сторон".

Говоря о формуле Штайнмайера, он уточнил, что она регулирует закон об особом статусе Донбасса. Он был в силе до 31 июля, а сейчас закончился. Но есть надежда, что четырем сторонам удастся договориться о новом формате. С украинской стороны этот статус буде непременно обсуждаться в Раде. Сейчас самое главное — это прекращение огня и освобождение всех политзаключенных.