Зеленский разрешил давать гражданство Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись ”преследованиям по политическим убеждениям”.

Помимо этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. В другом указе, подписанном в апреле, Путин дал такое право жителям территорий, контролируемых непризнанными ДНР и ЛНР.