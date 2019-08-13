Зеленский разрешил давать гражданство Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись ”преследованиям по политическим убеждениям”.
Помимо этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.
В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. В другом указе, подписанном в апреле, Путин дал такое право жителям территорий, контролируемых непризнанными ДНР и ЛНР.
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