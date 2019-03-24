Зеленский рассказал об источниках финансирования своей избирательной кампании

"Наша кампания сегодня стоит 70 млн гривен. Это деньги мои, деньги моих компаньонов, основателей "Студии квартал 95" и деньги друзей", — сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

По его словам, он также намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы.

Зеленский также предлагает принять закон об импичменте.

"Есть цивилизованной способ убрать президента, погрязшего в коррупции или разворовывании хотя бы один раз — это закон об импичменте, которого нет. Очень простой способ. Не хотите верить моему опыту, опыту моего окружения? Что я честно вел свой бизнес? Нет проблем. Давайте примем одним из первых законов, что, собственно говоря, мы и хотим сделать — закон об импичменте", — предложил кандидат.

Отвечая на вопрос о своем участии в составе кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc", Зеленский рассказал: "Я не просто вышел из этой компании, я подписал выходы, независимо от того, как завершатся выборы, вообще из всех структурных компаний "Студии квартал 95", одним из учредителей которых я есть".

Кандидат пояснил, что это процесс, который требует времени.

"Это долгая юридическая цепочка, но для этого не надо ждать пять лет. В течение нескольких месяцев завершится вся юридическая сделка", — заверил Зеленский.