Зеленский рассказал о целях переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Диалог нужен, чтобы вернуть на родину удерживаемых украинцев, заявил Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" в пятницу, 24 января. "Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций", - подчеркнул он.

Зеленский назвал результатом прямого диалога с Путиным возвращение моряков и кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года около Керченского пролива. Это произошло до возобновления встреч в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, Украины и России, отметил украинский президент.

Зеленский: конфликт не решить без возвращения территориальной целостности Украины

Киев не является единственной стороной, заинтересованной в разрешении конфликта на востоке Украины, считает Зеленский. "У меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе", - заявил он. Президент назвал конфликт "большой бедой", которая "навсегда оставит шрам между Украиной и Россией".