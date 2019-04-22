Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые изменения. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас — вернуть наших ребят живыми", — сказал Зеленский.

По его словам, "для нас (команды Зеленского) сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных", пишет ru.delfi.lt со ссылкой на "Украинскую правду".

Он рассказал, что общался с родителями, матерями пленных Россией моряков.

"Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — подчеркнул он.

Также он рассказал, что он и его команда будет делать "мощную информационную войну", чтобы закончить войну на Донбассе.

"Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе …. Мы вас (журналистов — УП) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. В ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий", — отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды есть "очень креативные идеи" и им "нужна ваша (журналистов и блоггеров — УП) помощь".







