Зеленский раскрыл козырь Путина на переговорах

У офиса президента Украины более суток проходил митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывали Зеленского "не сдавать национальные интересы" на встрече "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина).

"Скажу откровенно, что сегодня, когда я говорил, посмотрите, какой радикализм? Нормальные люди, все нормально, то есть это не является аргументом уже, никто никому ничем не угрожает. У российской стороны были аргументы, они приводили именно эти аргументы в деталях: кто-то кричит, кто-то против… То есть это очень сложный диалог с очень непростыми людьми… Но мне кажется, что эти акции — это только козырь и аргумент и точно не для нас, которым сегодня пользовался президент России", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.

При этом президент заявил, что проводить такие акции — это право народа, хотя они мешают ему работать.

"У нас страна демократическая, у нас очень много акций. Кстати, я уже жалею что мы открыли (доступ к офису президента), просто невозможно работать, правда. Они там кричат, гудят", — сказал Зеленский.