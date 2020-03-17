Зеленский призвал запретить работу метро и междугороднее сообщение

Президент Украины также попросил у бизнесменов 500 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Он заявил, что бизнесу "пришло время помочь стране".
Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабмин страны запретить работу метро и междугороднее авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом он заявил в понедельник, 16 марта в интервью телеканалу ICTV. Запрет предлагается ввести c 18 марта.
Также Зеленский предложил ограничить максимальное количество пассажиров в маршрутках до 10 человек, а в троллейбусах, автобусах и трамваях — до 20 человек.
Президент заявил, что не позднее субботы, 21 марта, в страну поступят миллион экспресс-тестов для выявления коронавируса. Они будут распределены по всем клиникам.
Мероприятия численностью до 10 человек
Для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Украине предлагается еще ряд жестких ограничительных мер: запрет посещения торговых центров, ресторанов, кафе и фитнес-центров, а также запрет массовых мероприятий с участием более 10 человек.
Украинский президент также распорядился перепрофилировать медицинские заведения для приема и лечения инфицированный больных в тяжелом состоянии. По данным Зеленского, сейчас в стране подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.
Зеленский попросил у бизнеса 500 миллионов долларов
Президент Украины также попросил бизнесменов выделить 500 миллионов долларов для борьбы с SARS-CoV-2 в стране. "Бизнесу пришло время помочь стране после того, как она долгое время кормила его", — добавил Зеленский.
Также отмечается, что украинским экспортерам временно запретят вывоз из страны продуктов питания, их перечень будет утвержден отдельным распоряжением. С 17 марта пассажирское сообщение Украины с другими странами полностью прекращено.
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