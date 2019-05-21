Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации встретился с представителями администрации и Конгресса США и попросил их и далее ужесточать санкции в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте украинского президента в понедельник, 20 мая.

"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Вашингтон за поддержку и заверил, что реформирование Украины будет происходить параллельно с прекращением огня в Донбассе. "Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности", — подчеркнул Зеленский и выразил надежду на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В беседе с Зеленским принимали участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, а также сенатор Рон Джонсон.