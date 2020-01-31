Зеленский предложил Госдепу США назначить представителя по Донбассу и Крыму

Во время переговоров в Киеве с госсекретарем США Майклом Помпео президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на более активные действия США по урегулированию конфликта в Донбассе и деоккупации Крыма. В пятницу, 31 января, он предложил учредить в Госдепартаменте США должность представителя по этим вопросам.

Выступая на брифинге после встречи с Помпео, Зеленский поблагодарил его за последовательную позицию в отношении конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. "США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что Киев рассматривает возможность закупки в США новых вооружений. В частности, обсуждается вопрос о закупке для ВМС Украины катеров класса Island, указал он. "Украина готова развивать новые формы партнерства со США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin", - сообщил далее Зеленский.

Киев направит на нужды обороны 365 миллионов долларов помощи США

Украинский президент сообщил о планах Вашингтона предоставить Киеву в 2020 году 700 миллионов долларов в рамках программ государственной помощи. 365 миллионов долларов из этой суммы будут направлены на нужды обороны, добавил он.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США отменят пошлину на импорт стали в размере 25 процентов. "Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта", - указал он.