Зеленский: после аннексии Крыма из ”общего” с Россией у нас осталась только граница

”Долго думал о ”много общего” между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из ”общего” у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров ”общего”. И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть .Только тогда мы сможем продолжить поиски ”общего”, — написал Зеленский.

Он заявил, что ”запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами”.

”И ”братскими” такие отношения точно называть нельзя”, — отметил Зеленский.

Ранее Путин заявил, что у украинцев и россиян ”есть много общего”.

”Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы”, — утверждает он.

