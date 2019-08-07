Зеленский попросил Путина повлиять на "ту сторону" конфликта в Донбассе

Зеленский заявил, что позвонил Путину после обстрелов и гибели украинских военных. ”Это не приближает нас к миру”, — сказал украинский президент.
Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что ”грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания”. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Украина привела части и подразделения на Мариупольском направлении в высшую боевую готовность.
Зеленский призвал лидеров стран ”нормандской четверки” ускорить проведение встречи по мирному урегулированию в Донбассе. Он также заявил, что 7 августа свяжется с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ГерманииАнгелой Меркель. Зеленский настаивает на встрече ”нормандского формата” для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе в ближайшее время.
Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 22 июля. Однако практически сразу же стороны конфликта взаимно обвинили друг друга в подрыве договоренностей.
Первый телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялся 11 июля. Главы государств обсудили возможные контакты в ”нормандском формате” (Украина, Германия, Франция, Россия). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщил, что президенты обсудили ситуацию в Донбассе, работу ”по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц” и договорились продолжать работу на уровне экспертов.
До этого Зеленский предлагал Путину изменить формат переговоров и подключить к уже существующей ”нормандской четверке” США и Великобританию. В Москве в ответ заявили, что не против расширения числа участников переговоров.
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