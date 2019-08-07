Зеленский попросил Путина повлиять на "ту сторону" конфликта в Донбассе

Зеленский заявил, что позвонил Путину после обстрелов и гибели украинских военных. ”Это не приближает нас к миру”, — сказал украинский президент.

Киев 6 августа сообщил, что возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что ”грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания”. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Украина привела части и подразделения на Мариупольском направлении в высшую боевую готовность.

Зеленский призвал лидеров стран ”нормандской четверки” ускорить проведение встречи по мирному урегулированию в Донбассе. Он также заявил, что 7 августа свяжется с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский настаивает на встрече ”нормандского формата” для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе в ближайшее время.