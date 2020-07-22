Зеленский по требованию террориста из Луцка призвал всех посмотреть фильм ”Земляне” о жестоком обращении с животными

После этого фильм быстро набрал популярность — сейчас он занимает первое место в списке самых популярных фильмов и сериалов на ”Кинопоиске” (рейтинг составлен на основе посещаемости страниц). Этот фильм режиссера Шона Монсона рассказывает о жестоком обращении с животными — в нем показано множество шокирующих сцен, где животных мучают или убивают. Закадровый текст читает актер Хоакин Феникс, в саундтреке использована музыка Моби.

Все показанные в фильме случаи не уникальны, то, как в нем обращаются с животными — это стандарт.

Люди — не единственные жители Земли, вместе с животными мы — земляне. Истребление и жестокое обращение с животными — это геноцид. По отношению к животным люди — расисты. Люди не должны так относиться к животным.

Бездомные животные. Показаны питомники: в них тесно, страшно, грязно. 25 миллионов животных в год становятся бездомными. 50% животных сданы в приюты хозяевами. Люди при этом не стерилизуют животных — хозяевам кажется, что это то же самое, что если бы кастрировали бы их самих. Показана эвтаназия собак, которым не хватило места в приютах: им делают укол, они тут же умирают. Некоторые приюты используют газовые камеры. Показано, как люди кидают животных в железный ящик, а потом достают из него трупы. Котят грузят в газовые камеры ящиками. Животных убивают на улицах: травят, отстреливают. Показывают, как пса кладут в мусоросборщик и вместе с мусором его сдавливает пресс.

Пища. Показана скотобойня: в головы свиней стреляют с помощью пистолета со сжатым воздухом, вместо пули — железный болт, еще живых подвешивают и разрезают им горло, с них стекает кровь. Если бы нам самим приходилось убивать животных, мы были бы веганами. Животным больно. Коров клеймят (щека коровы горит от клейма, она кричит), без анестезии удаляют рога, перевозят в тесноте. Во время резни они могут быть в сознании. Кошерная бойня не менее жестока, на ней корову переворачивают с помощью механизма и разрезают горло — она задыхается от собственной крови. Телята обездвижены несколько месяцев. Свиноматки — машины для размножения. На производствах от тесноты животные едят друг друга (показано, как свиньи откусывают друг от друга куски). Поросятам купируют хвосты, уши, вырывают зубы (показано, как человек делает это, поросенок кричит). Свиньи иногда еще живы на этапе ошпаривания и удаления волос. Птицам обрезают клювы. Они клюют друг друга, задыхаются в клетках. Отходы с ферм попадают в океан, из-за содержащихся в них бактерий умирает рыба. Показана охота на китов, охота на дельфинов в Японии: их привязывают к машинам и волокут прямо по земле, потом перерезают горло и они умирают в конвульсиях.