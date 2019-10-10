Зеленский озвучил ”план Б” по Донбассу

Если Донбасс не вернется в состав Украины в ближайшее время, его жителям обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и ”вернет вместе с территориями”, передает РИА ”Новости”.
”Вся та часть людей, которая живет там (в Донбассе), и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш ”план А”, — сказал Зеленский.
Между тем ”план Б”, по словам Зеленского, заключается в обеспечении всех желающих возможностью жить на подконтрольной Киеву территории Украины, если путь возвращения Донбасса будет длинным.
Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона срывом процесса разведения сил поставила под угрозу проведение саммита лидеров ”нормандской четверки”.
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