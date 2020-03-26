Зеленский объявил о закрытии границ Украины даже для желающих вернуться граждан страны

"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что о тех украинцах, которые остались за рубежом, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады.

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – подчеркнул президент.

Гарант напомнил, что за две недели в Украину вернулись более 80 тысяч украинцев.

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", – подытожил он.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!