Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

”Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова”, — сказал Зеленский.

Президент затронул тему контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. ”Вы знаете, что блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова”, — сказал он.

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