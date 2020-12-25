Зеленский о возможной войне с Россией: мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины

Также глава государства рассказал о взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным и коррупционном скандале с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. OBOZREVATEL выбрал главные и самые громкие тезисы из интервью украинского лидера для "Фокуса".

Звонки Путину



Зеленский заверил, что может спокойно позвонить Путину и тот обязательно с ним пообщается. Однако, по словам президента, пока он не видит существенного повода делать это.

"Нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников (советников лидеров стран "нормандской четверки". — Ред.), то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет скорее остановить войну, я должен с ним общаться", — сказал президент.

Женщин — под мобилизацию?



Президент предположил, как будет развиваться ситуация, если Россия решится на масштабное вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма. По словам главы государства, в таком случае избежать всеобщей мобилизации не удастся, хотя о таком сценарии ему хочется думать в последнюю очередь.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — высказался глава государства.

Минский "шпагат"



Президент признался, что ему хотелось бы выйти из Минских договоренностей. Но это грозит снятием санкций Европейского союза с Российской Федерации.

"Считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел. Теперь, "сидя в шпагате", надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед слишком медленно", — считает Зеленский.

Вместе с тем, он отметил, что не намерен бездействовать и уже работает над реализацией плана прекращения войны на востоке, отдельные шаги которого начали воплощаться.