09.05.2019, 19:30
Зеленский: никто не имеет права приватизировать эту победу
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы посетил родной город Кривой Рог, где посетил могилу дедушки, и обратился с призывом «не приватизировать» победу, передает «112 Украина».
Зеленский отметил, что 9 мая сегодня – это «наш День благодарения».
«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил», — пояснил Зеленский.
По его словам, война коснулась каждой украинской семьи.
«Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало», — сказал Зеленский.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна дистанцировалась от «кремлевского победобесия».