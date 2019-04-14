Зеленский не пришел к началу дебатов с Порошенко

Порошенко назначил Зеленскому дебаты на 14.14 14 апреля.

Модератор дебатов дождался назначенного времени и передал слово Порошенко.

До этого кандидаты не смогли договориться по дате и времени дебатов. Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе ”Олимпийский” 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса ”Олимпийский”, куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.