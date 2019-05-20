Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента Украины

По словам Зеленского, он готов терять свои рейтинги, популярность и даже должность ради урегулирования конфликта на востоке Украины.

”Наша первая задача — прекратить огонь на Донбассе”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что начало мирному урегулированию в Донбассе может положить возвращение украинских пленных на родину.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады сразу после принятия присяги.