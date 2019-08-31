Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода ”Северный поток-2”. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.

”Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: ”Северный поток-2” является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе”, — приводит слова Зеленского телеканал ”112 Украина”, который вел трансляцию пресс-конференции.

Зеленский добавил, что его страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.

Украина последовательно выступает против строительства ”Северного потока-2”, который пройдет из России в Германию через Балтийское море. Ранее Зеленский говорил, что в странах Европы позицию Киева игнорируют: ”Нас никто не спрашивает. Ангела Меркель [канцлер ФРГ], Эмманюэль Макрон [президент Франции], думаю, не будут влиять на продолжение строительства трубопровода, так как на них очень сильно влияет их местный бизнес”.