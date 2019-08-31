Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой всей Европе

Вопрос строительства нового газопровода из России в Германию был поднят на встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее президент Украины сетовал, что не находит в Европе поддержки по этому вопросу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода ”Северный поток-2”. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.
”Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: ”Северный поток-2” является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе”, — приводит слова Зеленского телеканал ”112 Украина”, который вел трансляцию пресс-конференции.
Зеленский добавил, что его страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.
Украина последовательно выступает против строительства ”Северного потока-2”, который пройдет из России в Германию через Балтийское море. Ранее Зеленский говорил, что в странах Европы позицию Киева игнорируют: ”Нас никто не спрашивает. Ангела Меркель [канцлер ФРГ], Эмманюэль Макрон [президент Франции], думаю, не будут влиять на продолжение строительства трубопровода, так как на них очень сильно влияет их местный бизнес”.
Зеленский тогда же заявил, что рассчитывает на помощь США в этом вопросе и, в частности, на Дональда Трампа, который поможет решить вопрос о ”Северном потоке-2” в пользу Украины. Вашингтон, как и Киев, выступает против ”Северного потока-2”, считая, что новый трубопровод усилит зависимость европейских стран от российского газа.
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