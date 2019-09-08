Зеленский и Путин провели телефонные переговоры после обмена пленными

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор по итогам успешного обмена пленными. Разговор произошел по инициативе украинской стороны. Как сообщается на сайте главы украинского государства в воскресенье, 8 сентября, "стороны подчеркнули, что удовлетворены результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

В сообщении также отмечается, что президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате" и обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских договоренностей.

В сообщении пресс-службы президента России говорится, что в ходе телефонного разговора Путин и Зеленский позитивно оценили обмен, подчеркнув его гуманитарный аспект, "имеющий большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений". В сообщении пресс-службы Путина также отмечается, что президенты подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и последовательного разведения противоборствующих сил.