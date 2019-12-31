Зеленский и Путин обсудили новый обмен пленными. И поздравили друг друга с Новым годом



Главы украинского и российского государств в позитивном ключе оценили проведенный 9 декабря обмен в Донбассе, проведенный по принципу "всех установленных на всех установленных", отметили в пресс-службе Кремля. В ней подчеркнули, что данный шаг предпринят в рамках договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и "способствует укреплению взаимного доверия". Реализация "комплекса мер", утвержденного в соответствии с минскими соглашениями, должна быть последовательно продолжена, подчеркивается в заявлении для прессы.

Лидеры выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии разграничения" в Донбассе начнется в ближайшее время, уточнили в пресс-службе Зеленского.

Конструктивный характер сделки по газу



Как рассказали в Кремле, во время беседы была подчеркнута важность заключенной 30 декабря "пакетной сделки" по газу, а также "отмечен конструктивный характер" проведенных "Газпромом" и "Нафтогазом" переговоров, итоги которых "создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" 30 декабря согласовали вопрос транзита природного газа после 31 декабря 2019 года. Соответствующие документы были подписаны после пяти дней переговоров в Вене. Украина получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете — 6,26 млрд евро) за 5 лет действия соглашения. При необходимости стороны смогут продлить контракт еще на десять лет.