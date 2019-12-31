Зеленский и Путин обсудили новый обмен пленными. И поздравили друг друга с Новым годом
Президенты Украины и России в телефонной беседе обсудили дальнейшую реализацию минских соглашений и достигнутые договоренности по газу.
Президенты Украины и России в телефонной беседе обсудили дальнейшую реализацию минских соглашений и достигнутые договоренности по газу.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили подготовку нового обмена удерживаемыми лицами, а также договоренности, достигнутые российской энергетической компанией "Газпром" и украинской госкомпанией "Нафтогаз Украины". У лидеров двух стран состоялся телефонный разговор, сообщили во вторник, 31 декабря, в пресс-службах глав государств.
Стороны договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в аннексированном РФ Крыму и на территории России, а также россиян, удерживаемых в Украине, указывается в сообщении пресс-службы Зеленского.
Главы украинского и российского государств в позитивном ключе оценили проведенный 9 декабря обмен в Донбассе, проведенный по принципу "всех установленных на всех установленных", отметили в пресс-службе Кремля. В ней подчеркнули, что данный шаг предпринят в рамках договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и "способствует укреплению взаимного доверия". Реализация "комплекса мер", утвержденного в соответствии с минскими соглашениями, должна быть последовательно продолжена, подчеркивается в заявлении для прессы.
Лидеры выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии разграничения" в Донбассе начнется в ближайшее время, уточнили в пресс-службе Зеленского.
Как рассказали в Кремле, во время беседы была подчеркнута важность заключенной 30 декабря "пакетной сделки" по газу, а также "отмечен конструктивный характер" проведенных "Газпромом" и "Нафтогазом" переговоров, итоги которых "создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".
Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" 30 декабря согласовали вопрос транзита природного газа после 31 декабря 2019 года. Соответствующие документы были подписаны после пяти дней переговоров в Вене. Украина получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете — 6,26 млрд евро) за 5 лет действия соглашения. При необходимости стороны смогут продлить контракт еще на десять лет.
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