01.04.2019, 07:07

Зеленский и Порошенко лидируют в первом туре выборов президента Украины. Состоится ли союз Зеленского и Тимошенко?

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Интерфакс
EST 41
Зеленский и Порошенко лидируют в первом туре выборов президента Украины. Состоится ли союз Зеленского и Тимошенко?
Foto: reuters

Первый тур президентских выборов состоялся в воскресенье, 31 марта в Украине при явке более 63% избирателей. Через пять тяжелых лет после Майдана, обострения отношений с Россией, потери Крыма и начала войны в Донбассе украинцы выбирали президента из рекордного в истории страны списка из 39 кандидатов.

Фаворитом был 41-летний Владимир Зеленский — украинский шоумен, комедийный актер, режиссер, продюсер, сценарист и политический деятель. Свое лидерство он подтвердил в первом туре выборов, по предварительным итогам которых набрал около 30% голосов избирателей.

Второй тур выборов, как ожидается, состоится 21 апреля.

В этот день Владимир Зеленский, вероятно, сразится с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

В России Зеленского пока воспринимают как шоумена, несистемного "неполитика", некоего "кота в мешке", заработавшего авторитет на высмеивании киевского режима, а его успех — как "победу смеха", иронии и сарказма.

Без системных нарушений


Глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что президентские выборы состоялись и что они прошли без системных нарушений.

"Выборы прошли без системных нарушений, о чем говорит и Национальная полиция, и наблюдатели. Мы можем констатировать, что волеизъявление украинского народа осуществилось", — сказала Слипачук на брифинге.

Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По последним данным Центризбиркома, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30,03% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 16,96% голосов. Это данные по итогам обработки почти 25% протоколов.

Таким образом, Зеленский и Порошенко с высокой степенью вероятности выходят во второй тур.

Согласно тем же данным, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,37% избирателей, и она, вероятно, выбывает из президентской гонки.

За кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,35%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 6,97%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,85%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко — 5,29%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула поддержали 4,18% избирателей, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского — 1,65%.

Премьер Украины Владимир Гройсман оценил I тур президентских выборов как демократический. "Мы показали всему миру, а главное сами себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума", — написал глава правительства в фейсбуке.

Говоря о втором туре, Гройсман указал на важность того, чтобы "выбор, который мы сделаем, совпадал с нашими желаниями и взглядами". "Мы не один раз разочаровывались, и это невозможно допустить снова", — подчеркнул премьер.

Зеленский


В штабе Владимира Зеленского уже предупредили, что не примут результаты выборов, если они будут кардинально отличаться от экзит-полов. "Если результаты ЦИК будут кардинально отличаться от того, что мы увидели в двух экзит-полах, то мы будем понимать, что результаты сфальсифицированы. И тогда будем в рамках действующего законодательства отстаивать выбор украинского народа", — заявил политконсультант команды Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс".

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В то же время Зеленский заявил, что не намерен устраивать Майдан. "Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и Майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, не буду. Жизнь важнее всего", — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, какими будут его действия в случае, если после его избрания часть общества выйдет на протесты.

Зеленский также заявил, что готов прийти на дебаты с Порошенко: "Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни".

Он сообщил, что до конца второго тура президентских выборов намерен представить членов своей команды. "До конца второго тура хочу показать пятерку", — сказал он на брифинге в своем штабе в Киеве.

Он также ответил Петру Порошенко, который обвинил его в зависимости от бизнесмена Игоря Коломойского, встречным обвинением в связях главы государства с фигурантом журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК — экс-первым замсекретаря СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук). "Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так Вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?" — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также рассказал о гипотетической встрече с президентом РФ Владимиром Путиным: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории". Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?".

Тем временем поддержку Зеленскому выразил экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. "Владимир Зеленский — следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий", — написал Саакашвили в фейсбуке. Он заявил, что "сейчас поражение Порошенко и его клики — это потрясающий шанс для Украины" и отметил, что партия "Рух Новых Сил" будет сражаться против фальсификаций и за победу на выборах Владимира Зеленского.

Порошенко


Петр Порошенко, выступая на брифинге после завершения первого тура выборов, фактически уже вступил в полемику со значительно опередившим его Владимиром Зеленским.

Он заявил, что выборы были свободные, демократические и отвечали всем стандартам ОБСЕ. При этом Порошенко пообещал извлечь уроки из своего отставания от Зеленского и выиграть у него во втором туре.

"Я не чувствую никакой эйфории. Я критически и твердо понимаю тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти. Это суровый урок для меня и для всей нашей команды. Это является абсолютно серьезным поводом для тщательной работы над ошибками, допущенными в течение последних лет. Но не ошибается тот, кто ничего не делает", — сказал Петр Порошенко.

При этом он считает, что "украинцы сломали российский сценарий первого тура, поскольку точно не Порошенко хотели видеть во втором туре". "Ничего у вас не выйдет, друзья и недруги из России. Украинцы также сломают вам сценарий и во втором туре", — пообещал Порошенко.

По его мнению, российский президент в отношении выборов на Украине "рассчитывает на приемлемый для себя результат, он мечтает о мягком, податливом, ласковом, хихикающем, необразованном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте Украины". "Не подарим ему этот шанс. Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он вынужден будет согласиться на голубые каски миротворцев ООН", — сказал Петр Порошенко.

Он сказал, что Москва не раз заявляла, что готова работать с любым президентом, только не с Петром Порошенко. "Придется еще поработать с Порошенко", — уверен он.

По мнению Порошенко, именно молодежи решать, кто будет верховным главнокомандующим, кто будет вести переговоры с президентом РФ и западными партнерами. "И представлять Россию (на переговорах — ИФ) будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян, и чтобы вы знали, на всякий случай, представлять Россию будет Путин", — заявил Порошенко.

Он также предложил перед вторым туром президентских выборов обязательно провести дебаты кандидатов. "Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", — сказал Порошенко.

Тимошенко


Третий кандидат Юлия Тимошенко не спешит признавать выбытие из президентской гонки. В ее штабе через несколько часов после закрытия избирательных участков сообщили, что, по данным ведущегося командой Тимошенко параллельного подсчета голосов, она находится на втором месте после Владимира Зеленского, опережая Петра Порошенко почти на 1% голосов.

Юлия Тимошенко не признала данные экзитполов, которые свидетельствуют о выходе Петра Порошенко во второй тур.

"Мы убеждены в цифрах и фактах, что экзит-полы, которые сейчас так помпезно объявляют о вхождении Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам и исследованиям, не соответствуют действительности. Это абсолютно заказные, манипулятивные экзит-полы, как в последнее время была манипулятивная и заказная социология в Украине", — сказала Тимошенко.

На пресс-конференции в своем штабе в воскресенье вечером она призвала защитить результаты голосования.

"Прошу мою команду по всей Украине, понимая, что экзит-полы, к сожалению, влияют на сознание людей, сделать все возможное, чтобы ни один итоговый протокол участковой комиссии не был куплен, подписан без цифр… Чтобы ни одна окружная избирательная комиссии не вернула протоколы участковых избирательных комиссий, если они не будут подходить окружной избирательной комиссии", — заявила Юлия Тимошенко.

Она призвала команду партии "Батькивщина", своих сторонников и соратников — "подойти на избирательные участки и защищать результат до последнего". "Будет бесконечное количество провокаций, будет силовое вмешательство со стороны людей президента, чтобы испортить протоколы. Никакой дезактивации, не обращайте внимания на эти продажные экзит-полы. Наша с вами задача — защитить результаты выборов на каждом участке", — заявила Юлия Тимошенко.

Союз Зеленского и Тимошенко?


В связи с обретающим все более реальные черты выходом во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко эксперты заговорили о вероятном выигрыше Зеленского во втором туре при поддержке Тимошенко.

Между тем сами Зеленский и Тимошенко пока отрицают ведение каких-либо переговоров об объединении усилий.

Так, Зеленский заявил, что не ведет переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре выборов. "Мы ни с кем не ведем никакие переговоры, нам не о чем говорить со старой властью", — сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию, что якобы Тимошенко готова поддержать его во втором туре, если после парламентских выборов две их политсилы вместе создадут коалицию, Зеленский ответил, что никаких переговоров с Тимошенко и с ее штабом нет. "Если ее избиратели нас поддержат — очень спасибо", — добавил он.

Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что предложений от политических сил не было, и на данный момент никакие переговоры не ведутся.

Юлия Тимошенко со своей стороны также заявила, что не ведет переговоров с Зеленским об объединении усилий во втором туре выборов.

"Мы рассчитываем на то, что после подведения реальных результатов выборов, сбора оригиналов протоколов мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре. И потому никаких переговоров до завершения подсчета голосов мы не ведем", — сказала Тимошенко на пресс-конференции в своем штабе после закрытия избирательных участков.

Политологи, рассуждая о подобном сценарии, выражают уверенность, что если Зеленский договорится с Тимошенко, он сумеет стать президентом Украины, однако ценой при этом станет утрата им репутации оригинального игрока.

Если же Владимир Зеленский не будет сговариваться с Тимошенко, то, по мнению ведущего эксперта российского Фонда "Центр политических технологий" Алексея Макаркина, Петр Порошенко "может начать действовать более активно, апеллируя к тому, что у Зеленского команды нет, и что он слаб, как политик, и не может быть верховным главнокомандующим". "В этом случае действующий президент может попытаться нагнать и перегнать своего конкурента во втором туре. Сделать это будет крайне сложно из-за большого разрыва по набранным голосам. Но Порошенко — политик опытный", — сказал Макаркин "Интерфаксу".

"Ясно, что у Зеленского выбор непростой, и сомнительно, что он будет делать его самостоятельно. Сейчас есть мнение, впрочем, достаточно обоснованное, что Зеленский связан с (украинским "олигархом") Игорем Коломойским, который и будет участвовать в консультациях с Тимошенко. По сообщениям ряда украинских политиков, такие консультации уже начались, и могут быть договоренности", — сказал Макаркин.

Взгляд из России и ожидания


Парламентарии в России видят в итогах первого тура президентских выборов в Украине провал украинской политики последних лет. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников обратил внимание на то, что лидером на президентских выборах на Украине стал кандидат, высмеивающий режим.

"На президентских выборах в Украине в первом туре побеждает, можно сказать, не "кандидат", а целый тренд отношения людей к нынешней политической элите Украины. Зеленский высмеивал киевский режим, на этом и заработал авторитет, который сработал сейчас. Вот эту "победу смеха", иронии, сарказма — нужно достаточно серьезно анализировать", — заявил Мельников "Интерфаксу".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что лидерство Зеленского на украинских выборах говорит о том, что система дала сбой, а политика Порошенко потерпела поражение.

"Социология и экзитполлы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой. Действующий президент с трудом выходит во второй тур. Иметь четыре года полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов — уже поражение для политики Порошенко", — написал Косачев в фейсбуке.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа задается вопросом, почему народ голосует за новое лицо, за неполитика — шоумена Владимира Зеленского?

"Они голосуют только потому, что все без исключения политики сегодня не внушают им абсолютно никакого доверия, и это кризис всей украинской политики", — заявил Чепа "Интерфаксу". Это, по его мнению, "кризис всей политики, которую проводит украинская власть, это кризис всей украинской власти, это кризис всего того, что Порошенко диктовал как победные результаты, которые достигла страна благодаря его руководству".

Между тем сенатор Франц Клинцевич считает, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины могут появиться шансы на диалог Москвы и Киева.

"Очень многое будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский добавить серьезные содержательные моменты в свою избирательную кампанию. Тем не менее, он все равно останется "котом в мешке". Но в случае его победы хуже уже не должно стать, потому что хуже некуда, а шансы на диалог могут появиться. Я имею в виду, прежде всего, российско-украинские отношения", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Победа же Петра Порошенко, по его мнению, приведёт к "полному обнулению связей между нашими странами, новым провокациям, эскалации войны в Донбассе".

В свою очередь эксперты считают, что каким бы ни был исход президентских выборов на Украине, он никак не отразится на российско-украинских отношениях.

"Не думаю, что в случае победы Зеленского следует ожидать чего-то нового в диалоге с Москвой, поскольку от данного политика па посту президента, если он этот пост получит, будет далеко не все зависеть. Многое зависит от Рады, и от украинской политической элиты в целом", — сказал ведущий эксперт "Центра политических технологий" А.Макаркин "Интерфаксу".

Он добавил, что "некоторые детали поведения Зеленского, как политика и человека, проясняются после его положительных отзывов о Саакашвили". "Понятно, что это в пику Порошенко. Понятно, что это, в целом, мало что значит, но это сигнал. Для России Саакашвили фигура совершенно неприемлемая", — заявил российский эксперт.

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