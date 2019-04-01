Зеленский и Порошенко лидируют в первом туре выборов президента Украины. Состоится ли союз Зеленского и Тимошенко?

По последним данным Центризбиркома, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30,03% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 16,96% голосов. Это данные по итогам обработки почти 25% протоколов.

Таким образом, Зеленский и Порошенко с высокой степенью вероятности выходят во второй тур.

Согласно тем же данным, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,37% избирателей, и она, вероятно, выбывает из президентской гонки.

За кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,35%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 6,97%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,85%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко — 5,29%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула поддержали 4,18% избирателей, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского — 1,65%.

Премьер Украины Владимир Гройсман оценил I тур президентских выборов как демократический. "Мы показали всему миру, а главное сами себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос по зову сердца и ума", — написал глава правительства в фейсбуке.

Говоря о втором туре, Гройсман указал на важность того, чтобы "выбор, который мы сделаем, совпадал с нашими желаниями и взглядами". "Мы не один раз разочаровывались, и это невозможно допустить снова", — подчеркнул премьер.

Зеленский



В штабе Владимира Зеленского уже предупредили, что не примут результаты выборов, если они будут кардинально отличаться от экзит-полов. "Если результаты ЦИК будут кардинально отличаться от того, что мы увидели в двух экзит-полах, то мы будем понимать, что результаты сфальсифицированы. И тогда будем в рамках действующего законодательства отстаивать выбор украинского народа", — заявил политконсультант команды Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс".

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В то же время Зеленский заявил, что не намерен устраивать Майдан. "Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и Майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, не буду. Жизнь важнее всего", — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, какими будут его действия в случае, если после его избрания часть общества выйдет на протесты.

Зеленский также заявил, что готов прийти на дебаты с Порошенко: "Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни".

Он сообщил, что до конца второго тура президентских выборов намерен представить членов своей команды. "До конца второго тура хочу показать пятерку", — сказал он на брифинге в своем штабе в Киеве.

Он также ответил Петру Порошенко, который обвинил его в зависимости от бизнесмена Игоря Коломойского, встречным обвинением в связях главы государства с фигурантом журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК — экс-первым замсекретаря СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук). "Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так Вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?" — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также рассказал о гипотетической встрече с президентом РФ Владимиром Путиным: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории". Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?".