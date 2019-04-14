Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва, сообщили в минобороны

В минобороны Украины подтвердили, что кандидат в президенты Владимир Зеленский находится на воинском учете, однако четыре раза игнорировал повестки, сообщает УНИАН.
В ведомстве добавили, что Зеленский до сих пор состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога.
”Пригоден к военной службы”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о повестках за период с 2014 по 2015 годы.
Ранее сообщалось, что Зеленского попросили проверить на уклонение от армии.