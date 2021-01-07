Здание Конгресса США вновь под контролем властей. Чем запомнились беспорядки в Вашингтоне?

Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне в среду, 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия. Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось. Вице-президент Майкл Пенс назвал это признаком "прочности и силы" американской демократии. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл осудили штурм Капитолия. Шумер назвал случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть". Макконнелл добавил, что Сенат не удастся запугать.

Не менее 20 задержанных протестующих и одна погибшая

Во время беспорядков несколько стражей порядка получили ранения. Не менее 20 демонстрантов были задержаны. В полиции уточнили, что большинство из них приехали в округ Колумбия из других регионов. Как минимум одна участница протестов погибла. Женщина получила огнестрельное ранение во время акции в Капитолии. Обстоятельства ее гибели на момент публикации неизвестны. По данным полиции, у нескольких протестующих было изъято оружие.

В Вашингтон была направлена Национальная гвардия. В городе с 18:00 по местному времени (01:00 7 января по Таллинну) действует комендантский час. В штате Вирджиния, граничащем с округом Колумбия, введено чрезвычайное положение, сообщил губернатор этого штата Ральф Нортэм.

Мировые лидеры осудили беспорядки в Вашингтоне

Многие мировые лидеры осудили беспорядки в столице США и напомнили об основах демократии. Демократ Джозеф Байден, победу которого на выборах президента Соединенных Штатов подтвердило голосование Коллегии выборщиков, призвал нынешнего главу Белого дома выступить по телевидению, чтобы прекратить "осаду" Конгресса. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал неприемлемым штурм Капитолия.