Заявление Трампа: военные США не пострадали, против Ирана вводятся жесткие санкции

Президент США Дональд Трамп осудил ракетные удары Ирана по военным объектам c американскими военнослужащими в Ираке. "Иран не получит ядерного оружия, пока я являюсь главой государства", — заявил Трамп.

Вашингтон немедленно введет дополнительные санкции в отношении Исламской Республики, добавил Трамп. Тегерану "пора отказаться от своих ядерных амбиций", подчеркнул американский лидер. Трамп также призвал ряд стран, включая Великобританию, Германию, Францию и Россию "признать новую реальность" и пересмотреть свои позиции по ядерной сделке с Ираном.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты продолжают оценивать варианты ответа на атаку Ирана. Американцы должны быть "невероятно благодарны и счастливы", поскольку граждане США не погибли в результате ракетных ударов, добавил глава государства. Этому способствовали предпринятые меры предосторожности и система предупреждения, которая "отлично сработала", отметил Трамп. Он намерен в ближайшие часы обратиться к НАТО для большей вовлеченности альянса в продвижение мира на Ближнем Востоке.