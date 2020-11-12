12.11.2020, 08:55

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

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Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак находятся в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, там их лечат от COVID-19, сообщил "Украинской правде" советник Ермака Михаил Подоляк.

Зеленский и Ермак сообщили 9 ноября, что у них выявили заражение коронавирусом.

По словам Подоляка, президент продолжает работать в условиях стационара, к нему в палату провели спецсвязь.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", — рассказал советник.

Ермак тоже лежит в отдельной палате, но без спецсвязи. С Зеленским они не видятся, только общаются по телефону.

По словам Подоляка, Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Елена Зеленская переболела COVID-19 в июне. В августе стало известно, что вместе с ней в больнице лечился и сын президента.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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