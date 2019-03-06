Западные СМИ: вице-президент Европарламента находится "на поводке у Кремля"

На апрель 2016 года благодаря содействию Хауталы был намечен показ "этого пропагандистского фильма в Брюсселе. Показ был отменен в последнюю минуту после ожесточенных споров на встрече Партии зеленых. В то время этот фильм привлек относительно немного внимания, однако позднее, через два месяца, он приобрел печальную известность: он оказался в центре миссии Натальи Весельницкой в США, которая включала как встречу в Башне Трампа в Нью-Йорке с высокопоставленной командой избирательного штаба Трампа, так и организацию показа этого же фильма в Newseum в Вашингтоне (музей журналистики и новостей — Прим. ред).

"В том же месяце во время противоречивого визита в Москву "любимый конгрессмен Путина" (репс) Дана Рорабахер и глава его канцелярии Пол Бехрендс получили копию фильма от генеральной прокуратуры России. Канцелярия Рорабахера помогла Весельницкой провести в США показ этого фильма, в котором продавливается путинская точка зрения, согласно которой Закон Магнитского — это мошенничество. Спустя день после того, как The Daily Beast сообщила, что Рорабахер и Берхендс причастны к продвижению фильма на Капитолийском холме, в июле 2017 года Берхендса отстранили от работы в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам", — отмечается в статье.

Три источника в Европарламенте сообщили The Daily Beast, что "страстная" оппозиция Хауталы закону Магнитского сохраняется по сей день. Блок Партии зеленых, как ожидается, в ближайшие дни проведет голосование по резолюции Европарламента, которая призовет к восстановлению имени Магнитского. Высокопоставленный источник в парламенте сообщил, что Хаутала яростно агитирует за то, чтобы имя Магнитского не использовалось в законе, и, по словам источника, она привлекла на свою сторону других членов Парии зеленых, которые считают, что будет лучше не вычленять коррупцию в России и это может облегчить введение в действие нового санкционного инструмента", — передает газета.

"Ясно, что госпожа Хаутала — ключевой активист, выступающий против закона Магнитского", — заявил источник в Европейской народной партии. Хаутала не ответила на вопросы, направленные The Daily Beast.

Как сообщается в статье, "брюссельский инсайдер сообщил, что накануне голосования среди членов Партии зеленых была распространена информация о связях с некрасовским фильмом, направленным против Магнитского. The Daily Beast также узнала, что 7 парламентариев от Партии зеленых, в прошлом месяце направили внутреннее письмо сопрезидентам группы, призвав зеленых отвергнуть кампанию Хауталы.

"Некоторые коллеги утверждают в настоящий момент, что мы в Европейском парламенте должны избегать отсылки к делу Магнитского? потому что некоторые государства-члены не расположены критиковать Россию. Мы не думаем, что это правильный путь? Мы считаем упоминание Сергея Магнитского важным, потому что это напоминает нам о причинах, по которым нам нужен подобный закон", — писали они.

Как заявил изданию Индрек Таранд, эстонец-ветеран Европейского парламента и последовательный сторонник включения имени Магнитского в закон, "те, кто выступает против упоминания имени Магнитского, либо наивные идиоты, либо сознательно находятся на поводке у Кремля".

"Вероятно, среди членов группы Зеленые — Европейский свободный альянс будет проведено голосование до следующего пленарного заседания Европарламента, которое начинается 11 марта, с целью выработки формальной позиции группы", — передает издание.

"Хаутала еще раз подчеркнула силу своих настроений 13 февраля, когда, отвечая на внутреннее партийное электронное письмо, она случайно нажала "ответить всем". Письмо, предназначенное одному из ее коллег, было разослано примерно по 300 электронным адресам из списка рассылок блока Зеленые — Европейский свободный альянс", — сообщает The Daily Beast.