Закрытие пророссийских каналов в Украине: "борьба с пропагандой" или "цензура"?

Все произошло молниеносно: президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в незамедлительное действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий" (санкций)" — и в результате из эфира в тот же день, 2 февраля, исчезли три пророссийских общенациональных канала: 112, News One и ZIK.

Попавший под санкции владелец каналов — депутат пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!" (ОПЗЖ) Тарас Козак. Впрочем, Козака называют лишь формальным владельцем заблокированных телеканалов: считается, что фактически они принадлежат одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку — куму президента РФ Владимира Путина, которого многие в Украине считают главным "внутриукраинским агентом Кремля".

Закрытие телеканалов: гнев одних, одобрение других

Введение в действие указа СНБО, повлекшее за собой закрытие телеканалов, привело в ярость прокремлевски настроенную оппозицию в Верховной раде. Сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в эмоциональном выступлении в парламенте назвал власти "чертями", обвинил президента Зеленского в том, что он "душит свободу слова", пригрозил ему импичментом и, уходя с трибуны, пропел "Вставай, страна огромная".

Патриотически настроенное большинство политиков и общественных деятелей, напротив, сочли решение СНБО и президента Зеленского давно назревшим шагом по защите информационной безопасности Украины и необходимой мерой в борьбе с антиукраинской пропагандой внутри страны. По их мнению, заблокированные телеканалы превратились в "пропагандистскую помойку Кремля", став рупором пророссийской информационной политики против Украины на фоне войны в Донбассе, которая продолжается уже седьмой год. Медиаэксперты и правозащитники, в свою очередь, хотели бы услышать от президента обоснование столь жестких действий.

Попрание свободы слова или целесообразные санкции?

Сохранившийся с советских времен Национальный союз журналистов Украины обнародовал заявление, где назвал введенные санкции "попранием свободы слова", "чрезвычайной ситуацией" и "информационным взрывом, который шокирует международные институты". Глава союза Сергей Томиленко собирается обжаловать санкции в Международной и Европейской федерациях журналистов и в офисе ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Вместе с тем Независимый медиапрофсоюз Украины, входящий в состав Международной федерации журналистов, призвал украинские власти власти отделять пропагандистские ресурсы от классических СМИ и выразил обеспокоенность прецедентом "непрозрачных решений руководства государства в отношении любых медийных организаций".