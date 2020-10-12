Заклейка швов скотчем не устранила утечку воздуха на МКС

В субботу подмосковный центр управления полетами попросил экипаж станции ”тщательно загерметизировать сварочные швы” скотчем в промежуточной камере модуля ”Звезда”, где обнаружена утечка воздуха.

Утром в понедельник российский космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту центра, что давление в изолированном ”протекающем” отсеке модуля ”Звезда” снизилось до 635 миллиметров ртутного столба. При этом 13 часов назад оно составляло 734 миллиметра, то есть скорость падения давления составила примерно 7 миллиметров в час.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля ”Звезда”.

Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в ”Роскосмосе”, это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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