Захват заложника в Полтаве: полицейский освобожден, преступник скрылся

С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и уехал с ним на предоставленном авто в направлении выезда из города.

На 14.30 местного времени по неофициальным данным полковник Шиян освобожден.О судьбе Скрыпника пока ничего неизвестно. Советник главы МВД Михаил Апостол в интервью "Обозревателю" пока эту информацию не подтверждает.

Около 16.00 в МВС заявили, что Скрипник освободил Шияна, но сам успел сбежать и спрятаться в лесу. Полиция занимается его розыском.