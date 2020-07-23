Захват заложника в Полтаве: мужчину отпустили на авто с пленным полковником(55)
В Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции. Об этом сообщает Obozrevatel с ссылкой на местное издание "Полтавщина". Отмечается, что злоумышленник угрожает взорвать себя вместе с правоохранителем.
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