08.10.2020, 10:36

Задушивший афроамериканца полицейский в США вышел на свободу под залог в миллион долларов

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USA NY 9.11.2016
USA NY 9.11.2016Foto: Andres Putting

Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов, передает "Медуза".

Откуда Шовин взял сумму для выплаты залога, неясно. Теперь полицейский должен явиться на заседание суда 8 марта 2021 года.

Бывший полицейский находился под стражей с конца мая. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени; в случае признания виновным бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

После этого инцидента по всему миру прошли акции в поддержку чернокожих BLM.

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