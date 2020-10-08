08.10.2020, 10:36
Задушивший афроамериканца полицейский в США вышел на свободу под залог в миллион долларов(1)
Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов, передает "Медуза".
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