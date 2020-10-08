Задушивший афроамериканца полицейский в США вышел на свободу под залог в миллион долларов

Откуда Шовин взял сумму для выплаты залога, неясно. Теперь полицейский должен явиться на заседание суда 8 марта 2021 года.

Бывший полицейский находился под стражей с конца мая. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени; в случае признания виновным бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

После этого инцидента по всему миру прошли акции в поддержку чернокожих BLM.