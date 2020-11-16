Задушила и вывезла в лес: в Латвии по подозрению в убийстве своего годовалого сына задержана женщина

11 ноября около 19:20 полиция получила информацию о том, что в Эзерниекской волости Дагдского края женщина 1998 года рождения убила своего сына, пишет rus.Delfi.lv.

При проведении оперативных действий в лесу действительно был найден труп младенца. Мать ребенка созналась в содеянном и была задержана.

Полиция выяснила, что женщина его задушила, положила в полиэтиленовый пакет, потом на коляске вывезла в лес и спрятала.

Ранее подозреваемая не попадала в поле зрения полиции. Сейчас она находится под арестом. За убийство человека в беспомощном состоянии ей грозит пожизненное заключение либо лишение свободы от 10 до 20 лет, с последующим пробационным периодом до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.

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