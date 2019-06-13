Задержанный на протестах в Москве: один полицейский сказал, что задумался над тем, чтобы уйти с работы

Те, кто забирал нас, не очень хорошо относились к задержанным. В момент задержания некоторых людей били, а некоторых, как меня, забирали спокойно. Видимо зависело от того, сопротивлялся человек или нет и от самих полицейских и омоновцев.
Уже в отделении ОВД к нам относились хорошо. Некоторые сотрудники полиции даже говорили, что бред все это, сочувствовали нам, но ничего не могли с этим поделать. Один из полицейских сказал, что даже задумался над тем, чтобы уйти с работы после этого дня.
Отпустили через 10 часов после задержания после оформления дела на меня и других заключённых.
Нет, я не жалею, что пошёл. Я как фотограф пошёл в первую очередь, потому что хотел заснять это шествие. И уже во вторую и третью очередь, потому что поддерживаю мнение людей, что дело нельзя так оставлять и нужно довести его до конца и применить соответвующее наказание к людям причастным к аресту Ивана.
Мне грозит суд по моему делу. И скорее всего штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Либо лишение свободы на 15 суток. Чаще всего такие суды не выиграть. Поэтому и буду платить штраф. Я и ещё 30 человек из нашего отделения ОВД. И думаю, ещё сотни людей из других ОВД.
Я не призываю никого идти на митинги, а членов семьи и друзей даже отговариваю, если это несанкционированный митинг. Потому что на таких митингах часто забирают всех подряд, а могут даже и ударить дубинкой.
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