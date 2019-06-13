Задержанный на протестах в Москве: один полицейский сказал, что задумался над тем, чтобы уйти с работы

- Люди вышли на митинг не только в защиту Ивана Голунова, но и для того, чтобы отстоять свою позицию, для того, чтобы дело не закрыли, и наказали всех тех, кто был причастен к обвинению и аресту Ивана, - говорит Михаил. - А если это был заказ "сверху", как говорят некоторые, то чтобы провели расследование и их тоже наказали за совершенное преступление.

На митинге все было мирно. Примерно в 12:15 народ начал идти по маршруту в сторону петровки, но маршрут быстро пришлось изменить, потому что сотрудники полиции и ОМОНа все перегородили. Люди шли мирно. Изредка кричали различные лозунги. На середине пути сотрудники полиции и ОМОНа уже перегородили путь так, что пройти было невозможно. Они просили людей разойтись, но митингующие не собирались этого делать. Тогда полиция начала забирать всех подряд. Сначала только мужчин, потом и женщин и несовершеннолетних детей и сотрудников прессы.

Чаще всего на митингах и шествиях пресса стоит в стороне и снимает. И их полиция никогда не трогает, максимум, отталкивает с прохода. Вчера все было иначе. Забирали всех, даже работников крупных СМИ. Иногда отпускали после выяснения на кого работают журналисты, иногда нет.

Меня задержали непонятно почему. Просто подошли двое в форме, не представились и не показали документы и сказали пройти с ними. На вопрос зачем, они не ответили. Когда я показал им паспорт, они его забрали себе и посадили меня в автозак.

Мне предъявили обвинение, что я мешал проходу пешедохов и проезду автотранспорта. Но это неправда, потому что я стоял в таком месте, где нет пешеходов вообще.