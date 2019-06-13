13.06.2019, 18:50

Задержанный на протестах в Москве: один полицейский сказал, что задумался над тем, чтобы уйти с работы

 (105)
rus.delfi.ee
EST 66
Задержанный на протестах в Москве: один полицейский сказал, что задумался над тем, чтобы уйти с работы
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Михаил Свешников вышел на несанкционированный митинг в Москве и оказался в автозаке. Специально для RusDelfi он рассказал, как полиция забирала сначала мужчин, потом женщин и детей. И наконец, сотрудников прессы.

- Люди вышли на митинг не только в защиту Ивана Голунова, но и для того, чтобы отстоять свою позицию, для того, чтобы дело не закрыли, и наказали всех тех, кто был причастен к обвинению и аресту Ивана, - говорит Михаил. - А если это был заказ "сверху", как говорят некоторые, то чтобы провели расследование и их тоже наказали за совершенное преступление.

На митинге все было мирно. Примерно в 12:15 народ начал идти по маршруту в сторону петровки, но маршрут быстро пришлось изменить, потому что сотрудники полиции и ОМОНа все перегородили. Люди шли мирно. Изредка кричали различные лозунги. На середине пути сотрудники полиции и ОМОНа уже перегородили путь так, что пройти было невозможно. Они просили людей разойтись, но митингующие не собирались этого делать. Тогда полиция начала забирать всех подряд. Сначала только мужчин, потом и женщин и несовершеннолетних детей и сотрудников прессы.

Читайте также:

Чаще всего на митингах и шествиях пресса стоит в стороне и снимает. И их полиция никогда не трогает, максимум, отталкивает с прохода. Вчера все было иначе. Забирали всех, даже работников крупных СМИ. Иногда отпускали после выяснения на кого работают журналисты, иногда нет.

Меня задержали непонятно почему. Просто подошли двое в форме, не представились и не показали документы и сказали пройти с ними. На вопрос зачем, они не ответили. Когда я показал им паспорт, они его забрали себе и посадили меня в автозак.

Мне предъявили обвинение, что я мешал проходу пешедохов и проезду автотранспорта. Но это неправда, потому что я стоял в таком месте, где нет пешеходов вообще.

Те, кто забирал нас, не очень хорошо относились к задержанным. В момент задержания некоторых людей били, а некоторых, как меня, забирали спокойно. Видимо зависело от того, сопротивлялся человек или нет и от самих полицейских и омоновцев.

Уже в отделении ОВД к нам относились хорошо. Некоторые сотрудники полиции даже говорили, что бред все это, сочувствовали нам, но ничего не могли с этим поделать. Один из полицейских сказал, что даже задумался над тем, чтобы уйти с работы после этого дня.

Отпустили через 10 часов после задержания после оформления дела на меня и других заключённых.

Нет, я не жалею, что пошёл. Я как фотограф пошёл в первую очередь, потому что хотел заснять это шествие. И уже во вторую и третью очередь, потому что поддерживаю мнение людей, что дело нельзя так оставлять и нужно довести его до конца и применить соответвующее наказание к людям причастным к аресту Ивана.

Мне грозит суд по моему делу. И скорее всего штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Либо лишение свободы на 15 суток. Чаще всего такие суды не выиграть. Поэтому и буду платить штраф. Я и ещё 30 человек из нашего отделения ОВД. И думаю, ещё сотни людей из других ОВД.

Я не призываю никого идти на митинги, а членов семьи и друзей даже отговариваю, если это несанкционированный митинг. Потому что на таких митингах часто забирают всех подряд, а могут даже и ударить дубинкой.

Читайте также:
Читайте также: