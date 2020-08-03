Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что ехали в Латинскую Америку

33 гражданина России, задержанные в Белоруссии в конце июля, сообщили российским дипломатам, что ехали через эту страну транзитом в Латинскую Америку. Об этом в эфире программы ”60 минут” на телеканале ”Россия 1” сообщил консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев, пишет Meduza.
”25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе”, — сказал дипломат. Он не назвал страну, в которую собирались лететь россияне.
Консул отметил, что задержанные ”находятся в не самой лучшей морально-психологической форме”. ”Они не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали”, — сказал Плетнев.
29 июля в Белоруссии задержали 33 граждан России. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники ЧВК ”Вагнер”, которые собирались устроить массовые беспорядки — в их организации подозревают блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича. Представители РФ говорят, что это сотрудники частного охранного предприятия.
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