Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков

Чиков опубликовал скриншот постановления следователя от 8 июня, в котором говорится, что Голунов имел "преступный умысел" на незаконный сбыт наркотиков, но не довел его до конца.

В документе говорится, что Голунов, "осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота наркотических средств и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения <…> в неустановленную следствием дату и время, но не позднее 6 июня 2019 года, в неустановленном месте незаконно приобрел у неустановленного следствием лица два свертка с веществом общей массой 3,56 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, и три свертка с веществом общей массой 5,42 грамма, содержащее в своем составе… кокаин".

Из документа следует, что этот объем подпадает под крупный. В постановлении говорится, что свертки с кокаином Голунов якобы хранил дома, а свертки с метиоэфедроном "хранил при себе в рюкзаке с целью последующего сбыта. Однако он не смог довести свой преступный замысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам", так как был задержан.